Thiam klopt Berings en is klaar om wereldtitel te verdedigen 02 september 2019

00u00 0

Twee blessures in zes maanden tijd - eentje aan de kuit en eentje aan de elleboog - remden Nafi Thiam dit jaar af, en toch verbeterde ze in 2019 vier van haar persoonlijke records: in het hoog- en verspringen, in het kogelstoten en op de 200m. Op het BK kwam daar nét geen vijfde PR bij: op de 100m horden spurtte ze zaterdag in de reeksen naar 13.48 en gisteren in de finale naar 13.36, twee honderdsten boven haar PR, maar wel goed voor zilver na Belgisch recordhoudster Anne Zagré (13.10) en voor Eline Berings (13.38). "Het is al even geleden dat ik nog zo snel heb gelopen op de horden", zei ze tevreden. Van 27 mei 2017 om precies te zijn. "Dat bevestigt dat ik in vorm ben. Ik heb in de winter hard getraind, het is plezant als dat dan loont. Dat geeft me vertrouwen voor het WK." Het enige vraagteken is en blijft hoe haar elleboog zal standhouden bij het speerwerpen. Sinds de Décastar eind juni heeft ze niet meer gegooid. "Maar zelfs mét pijn kan ik ver gooien", maakt de 25-jarige zevenkampster zich sterk. "Ik bereid me er zo goed mogelijk op voor te bereiden en met een speciale tape moet ik in staat zijn om een mooi resultaat te halen." Nog één keer komt Thiam in competitie uit voor ze haar wereldtitel in Doha verdedigt: vrijdag op de Memorial Van Damme gaat ze met wereldkampioene Mariya Aleksandrovna in de clinch bij het hoogspringen. (VH)

