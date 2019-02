Thiam in tranen "Gedoe rond truitje had me EK-goud kunnen kosten" 23 februari 2019

00u00 0

In een hotel in Luik nodigde Nafi Thiam gisteren de geschreven pers uit om haar versie te geven van het EK atletiek in Berlijn vorig jaar, waar ze na haar olympische en wereldtitel ook nog een Europese titel aan haar palmares toevoegde. De 24-jarige zevenkampster kon haar tranen niet bedwingen toen ze vertelde over het dreigement van haar eigen federatie (KBAB) om haar uit de competitie te gooien omdat ze de eerste dag niet het juiste truitje had gedragen. "Die hele toestand had me goud kunnen kosten." (VH)

HLN