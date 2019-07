Exclusief voor abonnees Thiam hervat competitie op 18 augustus 31 juli 2019

Twee maanden na de Décastar in Talence, waar ze een nieuwe blessure aan de elleboog opliep, is Nafi Thiam klaar om haar rentree te maken. Op zondag 18 augustus zal de olympische, wereld- en Europese kampioene aantreden in het verspringen tijdens de Diamond League in Birmingham. Op die meeting neemt ze het onder meer op tegen de Britse Katarina Johnson-Thompson, in oktober ongetwijfeld haar belangrijkste uitdaagster voor het goud op het WK atletiek in Doha. De 24-jarige Naamse stelde in Talence het nationale record scherper tot 6m67, het PR van KJT staat op 6m92. Ook het BK atletiek eind augustus en de Memorial Van Damme op 6 september staan op de agenda van Thiam. (VH)