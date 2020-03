Exclusief voor abonnees Thiam fitnest in... haar garage 20 maart 2020

00u00 0

Improviseren. Als zij niet naar de gym kan gaan, dan komt de gym wel naar haar, zo redeneerde olympisch kampioene Nafi Thiam, die gisteren op Instagram toonde hoe haar privéfitness er in coronatijden uitziet. In haar garage installeerde de 25-jarige Naamse de basisbenodigdheden én een handgel. "Het is niet spectaculair, maar ik trek mijn plan en het zal van pas komen", vertelt ze. "Voorts loop ik wat in het dorp en train ik op mijn werptechniek. Dat doe ik alleen of samen met mijn coach. We zoeken naar oplossingen, blijven positief en respecteren de maatregelen." Overigens kan Thiam altijd terecht in Luik of Louvain-la-Neuve om op de piste te trainen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis