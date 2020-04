Exclusief voor abonnees Thiam Europees Atlete van maand maart 08 april 2020

Nafi Thiam is verkozen tot Europees Atlete van de maand maart. Dat maakte de Europese atletiekbond European Athletics (EA) bekend. De olympische kampioene op de zevenkamp scherpte op 1 maart, op het Franse kampioenschap in Liévin, het Belgische indoorrecord in het verspringen aan tot 6m79. Voor de 25-jarige Thiam is het de derde keer dat ze de onderscheiding krijgt. Eerder gebeurde dat in mei 2017 en juni 2019.

