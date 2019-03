Thiam en co vragen om atletencommissie 11 maart 2019

00u00 0

Nafi Thiam, de broers Borlée, vice-Europees kampioene Cynthia Bolingo en nog acht andere atleten die lid zijn van de Franstalige Atletiekliga (LBFA) hebben zich tot hun sportminister Rachid Madrane (PS) gericht met de vraag om een atletencommissie in het leven te roepen. Volgens hen is het van cruciaal belang dat er professioneler wordt gewerkt, "om te vermijden dat er nog eens polemieken komen op het moment dat wij ons op een kampioenschap of competitie moeten concentreren", aldus Jonathan Borlée.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN