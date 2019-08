Exclusief voor abonnees Thiam doet mee aan verspringen in Birmingham 17 augustus 2019

Net geen twee maanden nadat Nafi Thiam zich aan haar elleboog blesseerde tijdens de Décastar in Talence, maakt de olympisch, Europese en wereldkampioene zevenkamp zondag haar competitierentree. De Naamse atlete, die maandag 25 wordt, treedt op de Diamond League-meeting van Birmingham aan in het verspringen. Ze neemt het onder meer op tegen de Britse Katarina Johnson-Thompson, die haar belangrijkste uitdaagster wordt op het WK begin oktober in Doha.

