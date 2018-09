Theuns en Vanendert vallen zwaar 04 september 2018

Edward Theuns (Sunweb) en Jelle Vanendert (Lotto-Soudal) kwamen zwaar ten val in de tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië. Beide Belgen liepen vooral schaafwonden op en Theuns moest in het ziekenhuis genaaid worden aan zijn knie. Zowel Theuns als Vanendert moeten opgeven. "Zoals ik me nu voel, kijk ik nu vooral uit naar volgend seizoen, hopelijk met meer geluk", liet Theuns weten op Twitter. "Ik wacht momenteel in het ziekenhuis met een groot gat in mijn knie dat nog nader wordt onderzocht. Voor de rest gaat het vooral om schaafwonden. Ik verloor heel wat huid."

