Theuns (3de) twee jaar langer bij Trek-Segafredo 17 augustus 2019

00u00 0

Edward Theuns (28) verlengde zijn contract bij Trek-Segafredo en vierde dat met een derde plaats. "Ik ben een jaar weggeweest (Sunweb, red.), maar merkte dat het gras aan de andere kant van de heuvel toch niet groener was. Blij dus dat ik terugkeerde en blij nu ook dat ik kan bijtekenen. Ik hoop zo veel mogelijk wedstrijden te kunnen winnen voor de ploeg en een nuttige rol te kunnen spelen in de klassieke kern, waarin we met Stuyven en Pedersen twee sterke kopmannen hebben. Ik wil me ook opnieuw zoveel mogelijk mengen in de spurten. Iets wat ik de voorbije twee jaar te weinig heb gedaan." Nog goed nieuws voor Theuns: hij is opgenomen in de Vuelta-selectie van Trek. Zijn ploegmaats in Spanje: Degenkolb, Kirsch, Reijnen, Stetina, Eg, Mosca en Brambilla. (JDK)

