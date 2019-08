Exclusief voor abonnees Theuns 2de tankt Vertrouwen 13 augustus 2019

00u00 0

Tweede. Reken maar dat het Edward Theuns deugd deed. Sinds het BK in Gent (zesde) rijdt 'Eddie' weer uitslagen bij elkaar. In de Adriatica Ionica Race was hij een keer tweede, na Hodeg. In Hulst ging enkel Bennett hem vooraf. "De ploeg (Trek, red.) zette me in een zetel in de laatste vijf kilometer. Moschetti, Kirsch en Pedersen zorgden voor een perfecte lead-out, maar met die tegenwind verloor ik op het einde wat snelheid. Zo kwam Bennett er nog over. Jammer. Maar we blijven het proberen deze week." Het spoelde de teleurstelling voor het missen van de Tour maar half weg. "Mijn niet-selectie kwam hard aan. Zelf had ik er alles voor gedaan. Ik trok een maand op hoogtestage naar Tenerife. Op eigen initiatief en eigen kosten. Om uiteindelijk te moeten horen dat het allemaal voor niks was geweest. Een zware teleurstelling. Ik draaide dan maar de knop om, nam wat rust en bouwde terug op naar deze periode. Mijn vorm is dik oké nu. Ik werk met vertrouwen deze week af. Daarna volgt de Vuelta, waar ik een selectie voor het WK in Yorkshire hoop af te dwingen. De concurrentie in België is enorm. Maar je weet nooit." Theuns rijdt ook de komende twee jaar voor Trek. "Ik voel me hier goed. En ik denk dat de ploeg ook tevreden is." (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis