Thes Sport - Racing Genk 0-5 02 juli 2018

Philippe Clement was best tevreden over de prestaties van zijn team. "Na een zware trainingsweek vol intensiteit lieten de jongens toch een frisse indruk na. We scoorden enkele knappe doelpunten en we bouwen verder op het einde van vorig seizoen. Nastic (knie) en Benson (enkel) moesten het veld verlaten en zullen verder onderzocht worden." Of er nog versterking komt ? "Absoluut. Nog een centrale verdediger en een targetspits. Het bestuur is daar mee bezig." (GGT)

