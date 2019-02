Theresa May schraapt schimmel van haar confituur 15 februari 2019

Ze wordt geplaagd door zorgen, maar honger zal de Britse premier Theresa May niet snel lijden. Tijdens een vergadering over voedselverspilling zou ze hebben verklaard dat ze de schimmel van haar confituur afschraapt, en dus niet de hele pot weggooit. "Dat is dus zoals ze haar partij bestuurt", tweette een politicus van de oppositie meteen - May leeft op gespannen voet met haar Conservatieven omdat die haar brexitdeal gekelderd hebben in het parlement. De ontboezeming van May deed ook een discussie ontstaan of het wel verstandig is om voedsel met schimmel nog op te eten. "Ik laat het aan ieders eigen oordeel over of ze het voorbeeld van de eerste minister moeten volgen", zo verklaarde een woordvoerder droog. Schimmel kan al giftige stoffen verspreid hebben in de rest van het product, maar bij confituur - die gekookt is en veel suiker bevat - zou het risico op gezondheidsproblemen niet zo groot zijn.

HLN

