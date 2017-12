Therapie voor trucker die plassende kleuter afranselt 00u00 0

Een 29-jarige trucker uit Herselt is veroordeeld tot een jaar cel en 600 euro boete, met probatie-uitstel, voor slagen aan een 4-jarige kleuter. De jongen moest het begin 2016 ontgelden toen hij tijdens een 'plezierrit' met Stieven D., de vriend van zijn tante, morste met zijn boterhammetjes en in zijn broek plaste. De twintiger ging volledig door het lint en leverde de kleuter bont en blauw terug af bij de moeder. De trucker liet eerst uitschijnen dat het kind uit de vrachtwagen was gevallen. Een aangestelde wetsarts weerlegde die uitleg, waarop een reconstructie werd gehouden en de man door de mand viel. (KAR)