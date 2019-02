Theo onttroond 16 februari 2019

Theo Francken (N-VA) is niet langer de populairste politicus in Vlaanderen. Hij wordt (opnieuw) voorbijgestoken door zijn voorzitter, Bart De Wever. Waar in december nog 67% van de Vlaamse respondenten antwoordde dat hij of zij wilde dat Francken een belangrijke rol zou gaan spelen, was dat nu nog 59%. Komt terug piepen in de top 5: Maggie De Block (Open Vld), vroeger op 6. Ook in Brussel en Wallonië wint ze opnieuw aan populariteit. Sterkste stijger in Vlaanderen: Groen-fractieleider in het parlement Kristof Calvo. Kris Peeters (CD&V) komt na een kortstondige exit terug in de top 10 en blijft de populairste Vlaming in Wallonië.

