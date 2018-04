Theo Francken trekt lijst in Lubbeek 21 april 2018

Theo Francken (N-VA) is opnieuw lijsttrekker voor N-VA Lubbeek. Net zoals in 2012 mikt de huidige staatssecretaris voor Asiel en Migratie op de overwinning in de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober - naar eigen zeggen met een "nog sterkere lijst". "Het laatste woord is altijd aan de kiezer, maar ik ben ervan overtuigd dat we een breed spectrum aan kandidaten te bieden hebben." De kans dat Francken bij een herverkiezing ook zal zetelen is klein, gezien zijn functie in de nationale politiek. (BMK)