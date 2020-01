Exclusief voor abonnees Theo Francken (N-VA) pleit voor 'wereldwijd brandweerkorps' 07 januari 2020

"Onze brandweermannen willen meehelpen in Australië, maar ze mogen niet. Dat is toch te gek voor woorden", zo schrijft Theo Francken op Facebook. Het N-VA-Kamerlid pleit dan ook voor de uitbouw van een wereldwijd brandweerkorps. "Een M-FAST-brandweer, zeg maar. Het is wraakroepend dat er op wereldschaal voldoende zwaar blusmateriaal voorhanden is, zoals helikopters en vliegtuigen, maar dat het nu niet of te traag op de juiste plaats geraakt. Dit moet dringend mondiaal gecoördineerd worden." Francken ziet hierin een rol voor de Verenigde Naties weggelegd. "Door de klimaatopwarming en uitdroging zit er nog zoveel aan te komen. Het wordt erger en erger. Dit is de grootste natuurramp in jaren. Er wonen trouwens veel Vlamingen in Australië."

