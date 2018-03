Theo Francken (N-VA) over de klap na de Soedan-crisis: "Een tweede termijn? We zullen zien" Redactie

09 maart 2018

00u00 0 De Krant Dat hij géén bloed aan zijn handen heeft. Maar dat hij ook maar een mens is, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) na de hele Soedan-crisis en bij de start van de nieuwe evaluatiecommissie. "En ook ik maak fouten. Die uithaal naar de premier? Ja, dat was er één van."

Wie zelf klappen uitdeelt, kan incasseren. Maar de klap van de Soedan-crisis krijgt Theo Francken toch maar moeilijk verteerd. "Men is erg lichtzinnig over die vermeende folteringen van door ons land teruggestuurde Soedanezen gegaan en er zijn hele harde woorden gevallen. En dat terwijl het verhaal van een kroongetuige in het rapport van het Tahrir-instituut met één telefoontje kon worden doorprikt door het CGVS. Dat is toch onvoorstelbaar?"

U windt zich opnieuw hard op. Het is aan de ribben blijven kleven?

"Ik wind mij niet op, ik stel gewoon vast. Maar dat telefoontje had uw krant ook kunnen doen. Gelijkaardige verhalen uit Nederland en Groot-Brittannië werden doorprikt. Je kan wel zeggen: er zijn geen bewijzen dat het niét is gebeurd. Maar zo werkt de rechtstaat toch niet? Wil je 100% zekerheid, dan moet je elke migrant die je terugstuurt bodycams doen dragen. En dat is onhaalbaar."

Onze journalist onderzocht wat mogelijk was. En het rapport komt met aanbevelingen voor de identificatie en terugkeer van migranten.

"Ja, j'assume. Maar het meest essentiële en wat breed is uitgesmeerd, zijn de folteringen. Die zijn als politiek instrument gebruikt. Ik had bloed aan mijn handen, riep de PS. Zonder dat ze bewijzen hadden. Dat is zeer zwaar."

