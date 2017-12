Theo Francken, de nummer 2 van onze Top 100: "Scheer mij, maar slacht mij niet" Redactie

00u00 2 PN De Krant En u die dacht dat Bart De Wever bij de N-VA de enige was die zich wel eens van het Latijn bedient. Deze komt van het populairste lid van de regering-Michel. "'Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere.' Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet. Ik maak fouten. Men mag mij scheren. Maar moet ik daarom worden afgeslacht?"

U verkoos Theo Francken (39) tot politicus van het jaar - Soedan nog aan toe.

Proficiat. U staat op 2. Wie staat er op 1, denkt u?

"Vorig jaar waren dat de hulpverleners bij de aanslagen van 22 maart. Volkomen terecht. Ik zou het ook terecht vinden mochten dit jaar de militairen-op-straat helemaal bovenaan staan. Ik neem voor Onze Jongens mijn hoed af, of ze nu vliegen boven Irak of patrouilleren in Brussel. U weet, ik heb een hart voor Defensie. Als het niet de militairen zijn die op 1 staan, dan verdient alleen Nafi Thiam het. Wat een vrouw. Wat een sportvrouw."

Mooi duo zijn jullie. Zij de beste zevenkampster ter wereld, u de tienkamper van de politiek. Aanwezig op alle fronten, 24/7. Altijd in de weer, altijd een mening, altijd een controverse. Hoe houdt u dat vol?

(Lacht) "Mijn mama zegt altijd dat ik ben zoals Obelix. Dat ik als klein kind in een ketel vol toverdrank ben gevallen en dat mijn energie sindsdien onuitputtelijk is. Ik denk dat het meer te maken heeft met het voorbeeld van mijn politieke vader Geert Bourgeois. Geert is altijd de Stakhanov van de Vlaamse politiek geweest. Een keiharde werker. Dat hebben Ben Weyts en ik van hem meegekregen."

Het verschil is dat Bourgeois de controverse zelden opzoekt. U doet dat wel. Voor u is politiek polemiek.

"Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik ben passioneel bezig met mijn vak en als het over mijn bevoegdheid gaat, reageer ik op alles wat mij niet correct lijkt. Ik ga graag in discussie, ook op sociale media, maar het is niet zo dat ik op elk konijn schiet dat uit het bos komt gerend."

