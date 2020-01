Exclusief voor abonnees Thelin verhuurd zonder aankoopoptie 10 januari 2020

00u00 0

Het is gebeurd. Isaac Kiese Thelin (27) is een speler van Malmö in Zweden. Anderlecht leent de spits voor twaalf maanden uit. Opvallend: er is geen aankoopoptie voorzien in de deal én Anderlecht betaalt nog een stuk van Kiese Thelins loon. Michael Verschueren, gisteren samen met Marc Coucke gearriveerd in Spanje, blijft zelf op zoek naar offensieve versterking. Nog bij RSCA is Knowledge Musona (29) met Eupen op stage als tester. (PJC)