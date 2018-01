Thelin: "Door Teo veranderde ik van hoek" 25 januari 2018

Isaac Kiese Thelin maakte vanop de stip het tweede doelpunt voor W.-Beveren, een goal die de Waaslanders een verdiend punt opleverde. Opmerkelijk: net voor Thelin de penalty trapte, ging Teodorczyk Sels even vertellen in welke hoek Thelin doorgaans zijn elfmeters trapt. De spits van Beveren mocht voor gisteren al drie keer een strafschop nemen, telkens koos hij voor de linkerhoek. "Dat was ook wat Teo aan Sels is gaan vertellen", lachte Thelin. "Daarom veranderde ik van hoek en schoot ik hem rechts binnen. Scoren tegen mijn club geeft toch een dubbel gevoel." (MJR)