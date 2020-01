Exclusief voor abonnees Thelin op huurbasis naar Malmö 06 januari 2020

Eén plus één is twee. Isaac Kiese Thelin ontbrak gisteren op de luchthaven in Charleroi en staat dus dicht bij een transfer. De 27-jarige spits had een gesprek met speler-manager Vincent Kompany gevraagd, waarin hij vertelde dat hij zijn mogelijkheden om te vertrekken graag wilde aangrijpen. Behoudens een verrassing gaat Kiese Thelin op huurbasis met aankoopoptie bij Malmö spelen, een club uit zijn thuisland, gecoacht door John Dahl Tomasson (ex-aanvaller bij Feyenoord en AC Milan). Kiese Thelin, die ook belangstelling van Paderborn en Norwich genoot, paste niet langer in de plannen. De komende dagen zal ook Alex Chipciu (30) Anderlecht verlaten. De Roemeen zelf voert vergevorderde onderhandelingen met Gaziantepspor, de gesprekken tussen de clubs zijn nog niet rond. "Anderlecht vraagt 400.000 euro", klinkt het verbolgen bij de Turken. "Ze denken blijkbaar dat we rijk zijn." De geblesseerden Boeckx, Dimata, Gerkens, Sandler en Verschaeren blijven in België revalideren.

