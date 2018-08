Thelin naar Leverkusen, Kara op Anderlecht 07 augustus 2018

00u00 0

Nummer één is weg. Behoudens een probleem tijdens zijn medische testen verhuist Isaac Kiese Thelin (26) naar Bayer Leverkusen. De Duitse subtopper huurt de Anderlechtspits voor één seizoen, maar in theorie gaat het om een definitieve transfer. Er is namelijk een aankoopverplichting van zes miljoen euro opgenomen in de deal. Nog op Neerpede mocht Hein Vanhaezebrouck opnieuw Kara Mbodj (28) verwelkomen op training. De Senegalees was de voorbije dagen afwezig om te praten over een nakend vertrek, maar Fulham, dat het meest concreet was, heeft inmiddels afgehaakt. Tot slot tekent ook Leander Dendoncker (23) vandaag present na vakantie. Hij legde gisteren medische en fysieke testen af. (PJC/NP/MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN