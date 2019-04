Exclusief voor abonnees Thee is sexy... Nu overtuigd? 13 april 2019

Met hun boek 'Tea is sexy' en een bijhorende 'tea'sende fotoshoot bewijzen Ruth Vanhoutte en de Antwerpse tea coach Ken Calander dat thee drinken echt geen duffe bezigheid is. Meer zelfs: Ken - die getrouwd is met BV-kapper Jochen Vanhoudt - wist heel wat bekende theefans te strikken om het drankje op een uiterst verleidelijke manier aan te prijzen. "Toen ik de bekende gezichten in het boek vertelde over mijn plan om thee eens op een andere manier in de kijker te zetten, vonden ze dat meteen een heel leuk idee. Maar meewerken aan het project is natuurlijk nog iets anders dan uit de kleren gaan, hé. Dat heeft bij sommigen wel wat overtuigingskracht gekost. Kevin, de man van Lesley-Ann Poppe (foto links), had bijvoorbeeld iets meer schroom. Kürt Rogiers was de moeilijkste klant. Maar wie die foto wil zien, zal toch het boek moeten kopen", knipoogt Ken. Niet iedereen ging trouwens the full monty. Zo koos zangeres Sandrine (foto rechts) voor verleidelijke lingerie.

