Theater zoekt IS-strijders: NTGent bindt niet in 15 maart 2018

00u00 0

Het NT Gent krijgt een storm van kritiek op het plan om een voorstelling op te zetten met Syriëstrijders, maar het theatergezelschap bindt niet in. "Het is een een belangrijke taak om met een open blik naar de samenleving te kijken", klinkt het. Al belooft er nog een hartig woordje over gepraat te worden: Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) wil een gesprek met het gezelschap. "De artistieke vrijheid heeft haar grenzen."

