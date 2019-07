Exclusief voor abonnees Theater Aan Zee zoekt nog mensen voor massaperformance 23 juli 2019

De opening van Theater aan Zee wordt een massaperformance. Op woensdag 31 juli om 16.30 uur verzamelen de deelnemers op het strand tegenover Kinepolis om samen een beeld te vormen op het strand. TAZ zoekt nog mensen om daaraan deel te nemen. Het festival staat dit jaar in teken van betrokkenheid. Gastcurator Lucas De Man: "Ik zou heel graag TAZ openen met mensen uit alle lagen en straten van de stad. En ik wil dat doen door een beeld te maken op de dijk waarbij we samen deze woorden vormen: het is aan jou, het is aan mij, het is aan ons, het is aan. Een drone zal alles filmen en fotograferen en die beelden sturen we vervolgens de wijde wereld in met de boodschap: in Oostende zijn we bezig." Als bedanking ontvangt iedereen een drankbon die je in het Leopoldpark kan omwisselen.

