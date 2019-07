Exclusief voor abonnees The Wolfpack elektrisch 17 juli 2019

Na een heftige tiendaagse waren de renners toe aan een welverdiende rustdag. Bij Deceuninck-Quick.Step hadden ze de ideale oplossing voor al die lege batterijen. Opladen met... elektriciteit. Meer bepaald door een ritje met de elektrische fiets. De nadruk lag op recuperatie. De maximumondersteuning van hun fietsen lag op 25 kilometer per uur. Een pak lager dan de gemiddelde snelheid die ze in het Tour-circus dagelijks malen. Dat gekoppeld aan een espresso of twee: meer hadden de mannen van Lefevere niet nodig om klaar te zijn voor de tweede week. (NVK)

