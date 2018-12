The Voice Senior 31 december 2018

John Leo, de winnaar van de eerste 'The Voice Senior', is een zeer goede zanger. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat 'The Voice' een winnaar oplevert die beroepsmuzikant is, met een groot orkest speelt en bovendien nog enkele juryleden persoonlijk kent? Er waren zeker even goede finalisten dan de winnaar. Maar hij zal nu zijn prijs van een optreden kunnen optrekken. En volgend jaar? Doen Willy Sommers, Rob Denys of Will Tura dan mee?

Pierre Samaey, Oudenburg

