The Van Jets stoppen ermee "op hoogtepunt" 07 november 2018

The Van Jets stoppen ermee. Op 31 oktober 2019 valt het doek over de Vlaamse band, kondigden de leden gisteren aan op Studio Brussel. In de lente komt er nog een laatste single, beloofde frontman Johannes Verschaeve. "En we zullen elk nog wel met muziek bezig blijven. Misschien hoor je daar nog wel van." De band, die in 2004 Humo's Rock Rally won, gaat niet in ruzie uiteen. De vier leden hebben het gewoon te druk. "We willen stoppen op een hoogtepunt", klinkt het.