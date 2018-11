The Scabs krijgen Lifetime Achievement Award 09 november 2018

7 februari 2019 wordt een speciale dag voor Guy Swinnen, Frankie Saenen en Willy Willy. De mannen van The Scabs zullen die avond een Lifetime Achievement Award in ontvangst mogen nemen op de twaalfde editie van de MIA's. "Fantastisch! Na veertig jaar zijn deze punkers er eindelijk in geslaagd een prijs in de wacht te slepen. Niet slecht voor enkele autodidacten uit Diest", lacht zanger Guy Swinnen.

