The Ocean Cleanup loopt opnieuw vertraging op 05 januari 2019

00u00 0

Het opruimingsproject The Ocean Cleanup loopt mogelijk maanden vertraging op door een defect aan de veegarm. Het toestel verzamelt momenteel plastic in de Stille Oceaan, maar het 18 meter lange uiteinde van de afvalvanger is losgekomen. De veegarm moet daarom naar Hawaï gesleept worden voor herstel. Vorige maand kampte The Ocean Cleanup al met een andere tegenvaller: de arm kon het opgeveegde plastic toen niet vasthouden. Er wordt nog steeds naar een oplossing gezocht voor dat probleem. Het systeem heeft de afgelopen weken wel al 2 ton plastic opgevist uit de oceaan. Het gaat daarbij onder meer om achtergelaten visnetten. (ND)