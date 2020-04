Exclusief voor abonnees Thaise voorzitter OHL doneert tablets en pc's aan Leuvense scholieren 06 april 2020

Aiyawatt 'Khun Top' Srivaddhanaprabha, de Thaise voorzitter van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven, zal een aantal tablets en computers doneren aan scholieren zodat zij de tools in huis hebben om het afstandsonderwijs te kunnen volgen dat na de paasvakantie hoogstwaarschijnlijk wordt ingevoerd. Over hoeveel tablets en computers of laptops het gaat, is niet bekend. Wel dat de verdeling ervan zal gebeuren in samenwerking met de stad Leuven en de gemeente Oud-Heverlee. 'Khun Top' kondigde het initiatief aan via zijn blog op de website van OHL. Hij deed dat op de dag dat zijn vader Vichai Srivaddhanaprabha - zijn voorganger als voorzitter van OHL en van de Engelse subtopclub Leicester City - 63 jaar zou geworden zijn. (HML)

