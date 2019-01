Thaise storm minder erg dan gevreesd 05 januari 2019

00u00 0

De gevreesde tropische storm Pabuk is gistermiddag, vroeger dan verwacht, aan land gekomen in Thailand. Dat ging gepaard met hevige rukwinden en regenval, maar de intensiteit was veel minder dan voorspeld. De storm valt nu nog maar in de categorie van een tropische depressie en wanneer hij vandaag de populaire vakantiebestemmingen Phuket en Krabi bereikt, worden er nog windsnelheden van hooguit 75 kilometer per uur verwacht. De afgelopen dagen vreesden weermannen nog voor een even hevige storm als Harriet, die in 1962 bijna duizend doden eiste. Er werden dan ook duizenden mensen geëvacueerd en verscheidene vliegvelden gesloten. Door de vloedgolven is er wel een boot gekapseisd voor de kust van de provincie Pattani. Daarbij kwam één visser om en is een andere nog vermist.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN