Thaise ‘nanny’ doet boekje open over Daisy Van Cauwenbergh en haar man: “Paspoort afgeven, dan dag en nacht werken” Redactie

05u00 0 foto ic Nanny Tin Tiew (uiterst rechts) op het geboortefeest van Daisy's zoontje Roan, in 2005. Ook Véronique De Kock was op het feestje aanwezig. De Krant Volgens de Thaise vrouw die ruim tien jaar geleden nanny was bij ex-Miss België Daisy Van Cauwenbergh (49) en Huub Fijen bezondigde het koppel zich niet enkel aan mensenhandel, maar gebruikte haar ook als seksslavin. "Die twee jaar waren de hel", vertelt ze in 'Dag Allemaal'.

Een effectieve celstraf van 18 maanden voor Daisy van Cauwenbergh en 2 jaar voor haar partner Huub Fijen. Die straf had het Openbaar Ministerie gevorderd in een dossier van mensenhandel. Eind 2004 lokten ze een Thais koppel met een jobaanbod naar België, maar uiteindelijk zouden die bijna twee jaar gratis gewerkt hebben. Vorige maand velde de Brusselse correctionele rechtbank een verdict: het dossier was verjaard. Van Cauwenbergh en Fijen, die tegenwoordig in de Verenigde Staten wonen, komen dus zonder straf weg. Het arbeidsauditoriaat kan nog in beroep gaan tegen die beslissing, maar de Thaise vrouw - die zich nu Tin Tiew laat noemen en in Duitsland woont en werkt - blijft diep teleurgesteld achter.

