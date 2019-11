Exclusief voor abonnees Thaise grot waar voetballertjes vastzaten weer open 02 november 2019

De grot in Thailand waar vorig jaar twaalf jonge voetballers meer dan twee weken vastzaten, is gisteren opnieuw opengegaan voor het publiek. De grot van Tam Luang ligt in het noorden van het land en was tot vorige zomer een populaire toeristische attractie. Maar door overstromingen kwamen de voetballers en hun begeleider vast te zitten. Nadien werd de grot verschillende maanden gesloten, om het water te laten zakken en het materiaal van de reddingsoperatie te ruimen. Gisteren daagden al meteen zo'n 2.000 bezoekers op.