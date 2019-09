Exclusief voor abonnees Thaibokser verongelukt met motor 02 september 2019

Een 31-jarige thaibokser is in de nacht van zaterdag op zondag gestorven bij een verkeersongeval in Ninove. Cedric De Braeckenier was met zijn motor op weg naar huis, nadat hij een voetbalmatch had bijgewoond. Kort voor middernacht maakte hij een inschattingsfout bij een inhaalmanoeuvre, waarna z'n voertuig aan het slingeren ging. De dertiger botste tegen een verkeersbord en schoof vervolgens tot in een weide naast de weg. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren - vergeefs. Het parket kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Vermoedelijk reed De Braeckenier te snel. (KBD)