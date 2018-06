Texaan (90) zegt sorry en geeft 50 dollar voor jeugdzonde 23 juni 2018

Nooit te laat om sorry te zeggen. Een 90-jarige Texaan stuurde de dienst openbare werken van Midvale in Utah een briefje met verontschuldigingen voor de diefstal van een verkeersbord in zijn jeugdjaren. Hij stak er ook een biljet van 50 dollar bij als schadevergoeding. De man maakte zich enkel bekend als een "berouwvolle burger van bijna 90 jaar". Hij schreef: "Ik sluit 50 dollar bij in als vergoeding voor een stopbord dat ik heb gestolen toen ik een onbezonnen tiener was. Dwaas is eigenlijk nog een beter woord." De bejaarde uit North Houston, Texas zei dat hij bezig was met een poging om zijn fouten uit het verleden goed te maken, uit verdriet voor zijn jeugdzonden. Hij zocht daarvoor vergiffenis bij de Heer: "Het spijt mij dus, ik heb echt berouw". Tot slot drukte hij de wens uit dat het geld zou worden gebruikt voor een stopbord. "Oké?"

