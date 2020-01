Exclusief voor abonnees Tevredenheid over job bereikt hoogste peil in 10 jaar 21 januari 2020

De werktevredenheid in ons land lag de voorbije tien jaar nooit hoger dan in 2019. Dat blijkt uit een bevraging van 2.500 personeelsleden door hr-dienstverlener SD Worx . Gemiddeld gaven de respondenten zichzelf een 7,3 op 10 op vlak van tevredenheid. Ze zijn vooral positief over de werkzekerheid, jobinhoud en werkomstandigheden.

