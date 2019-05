Exclusief voor abonnees Tevreden over campagne van Crombez Sp.a 28 mei 2019

00u00 0

Voorzitter John Crombez zou de handdoek in de ring gooien als de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen tegenviel. Sp.a verloor op 14 oktober vorig jaar de ene rode burcht na de andere, maar niemand vroeg om zijn vertrek. De voorziene voorzittersverkiezingen na 14 oktober werden zelfs verplaatst naar het najaar, want het was niet het moment om zich te focussen op de eigen poppetjes. De messen worden nog steeds niet gewet. "De positie van Crombez staat niet ter discussie", zei Meryame Kitir gisteren. Voornamelijk omdat iedereen vond dat de campagne goed zat. De focus was helder, ze sloegen geen blunders en hebben andere partijen kunnen raken. Van alle socialisten behaalde Crombez overigens de meeste voorkeurstemmen. Of hij opnieuw kandidaat is? "Daar is hij nu nog niet mee bezig", zegt zijn woordvoerder. Partijgenoten denken dat de kans niet onbestaande is. Crombez tankte vertrouwen uit de campagne en sleept zichzelf niet meer door de Wetstraat. (IVDE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis