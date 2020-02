Exclusief voor abonnees Teuns verspeelt ritzege in... laatste bocht 22 februari 2020

Hij hoopte op een ritsucces in de Ruta del Sol. En hij kwam er gisteren ook verdomd dicht bij. Met een listig manoeuvre in een dubbele bocht had groenetruidrager Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) zich in de smalle straatjes van Ubeda in de laatste paar honderd meter voorbij Jack Haig naar de kop geslalomd. Nog één bocht moest hij veilig door en de zege was binnen. Maar onze landgenoot verkeek zich op de afgeleide volgwagens en reed prompt... pal rechtdoor, met de Australiër in het wiel. Ploegmaat Bilbao en leider Fuglsang glipten alsnog binnendoor. De Deen pakte zijn tweede etappezege. Het foute manoeuvre kostte Teuns, zesde uiteindelijk, ook een positie in het klassement. Hij moest de derde plaats aan Bilbao laten en zakte zelf naar vier. De Ruta del Sol eindigt dit weekend met een bergrit naar Granada (zaterdag), met de Alto del Purche (9 km, gemiddeld 7,5% met pieken tot 16%) in volle finale, en zondag een individuele tijdrit over 13 kilometer in Mijas. (JDK)

