Teuns verliest leiderstrui aan Adam Yates

De dag waarop Wout van Aert zijn eerste WorldTourzege behaalde, was ook de dag waarop Dylan Teuns zijn gele leiderstrui verspeelde in de Dauphiné. Adam Yates is nu de naam van de nieuwe leider. Yates fietste 28 seconden harder dan Teuns, die nu tweede is in de stand, op vier seconden van de Brit. "Hoe ik me voel? Ik heb daar verschillende woorden voor, die ik nu niet ga gebruiken. Ik zal beleefd blijven: dit is echt spijtig, hé. Vier seconden, waar heb ik die laten liggen? Dat kan ik dus niet vertellen."

