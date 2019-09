Exclusief voor abonnees Teuns verbaast 04 september 2019

00u00 0

Behalve Roglic was Dylan Teuns (27) de enige uit de top 10 van de rangschikking die zich ook in de top 10 van de tijdrit wist te plaatsen. Knap voor een niet-specialist. Onze landgenoot werd negende op 1:27 van de Sloveen. Teuns springt in de stand over Wilco Kelderman en staat daar nu ook negende.