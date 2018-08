Teuns stuit weer op Kwiatkowski in Polen 09 augustus 2018

Dylan Teuns tilde zijn fiets in Bielsko Biala tien centimeter van de grond om hem met een stevige klap weer op het Poolse asfalt te duwen. Gevolgd door een stevige Vlaamse vloek. Wéér tweede. Copy paste werd het aan het eind van de vijfde etappe. Net als dinsdag, in Szczyrk, ging Michal Kwiatkowski hem vooraf. Waardoor de kloof in het klassement nu groeit van acht naar twaalf seconden. "In de laatste 3, 4 kilometer zat ik uitstekend gepositioneerd. Ik kon mijn eigen ding doen. Maar op 300 meter van de finish reed ik bijna tegen het achterwiel van de renner vóór me." De Duitser Ackermann, met name, die plots uitweek naar links. "Dat verraste me. Ik moest van positie wisselen, verloor snelheid en werd geklopt met een wiel. Het voelt als een gemiste kans. De eindzege blijft echter het voornaamste doel." (JDK)

