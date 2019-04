Exclusief voor abonnees Teuns kopman in Baskenland 05 april 2019

00u00 0

Dylan Teuns start maandag als kopman van Bahrain-Merida in de Ronde van Baskenland (8-13 april). Onze landgenoot gaf in Milaan-Sanremo op met brandende luchtwegen en meldde vervolgens af voor de E3. "Maar inmiddels is hij opnieuw fit én in vorm", zegt ploegleider Gorazd Stangelj. Het team rekent voorts op Rohan Dennis en Mark Padun, die in Baskenland zijn seizoensdebuut maakt. Deceuninck-Quick.Step mikt in Spanje op het duo Julian Alaphilippe-Enric Mas. De twee kopmannen worden bijgestaan door Dries Devenyns, Pieter Serry, Rémi Cavagna, Mikkel Honoré en Petr Vakoc. (JDK)