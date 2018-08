Teuns en De Plus in top tien in Polen 10 augustus 2018

Georg Preidler (Groupama-FDJ) was de beste in de loodzware zesde rit van de Ronde van Polen. De Oostenrijker haalde het in Bukovina Terme voor Buchmann en leider Kwiatkowski. Dylan Teuns werd vijfde, Laurens De Plus achtste. Teuns begint vandaag met zestien seconden achterstand op Kwiatkowski aan de slotrit. De Plus is achtste op 0:31. (JDK)