Teuns BMC-kopman in Brabantse Pijl 10 april 2018

Dylan Teuns krijgt na zijn knappe elfde plaats in het eindklassement van de Ronde van Baskenland alle vrijheid in de Brabantse Pijl. "We hebben een sterk team, zonder uitgesproken zegefavoriet maar wel met zeven pionnen die stuk voor stuk een mooi resultaat in de benen hebben", vindt ploegleider Klaas Lodewyck. "Er zijn een paar jongens bij die kunnen meeglippen in een ontsnapping en in de slotronde verwacht ik vooral Teuns. In de hellende laatste 800 meter kan hij het verschil maken." Teuns noemt zichzelf supergemotiveerd voor de vier klimklassiekers. "Baskenland was een uitstekende voorbereiding. Ik voel me goed, dus kom ik morgen in Leuven met veel ambitie aan de start." Bevin, Bohli, Bookwalter, Frankiny, Rosskopf en Van Hooydonck zijn Teuns' ploegmaats. (JDK)

