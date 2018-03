Teuns 6de 10 maart 2018

Knap zesde in de zesde rit: Dylan Teuns (BMC), die in het klassement op zijn beurt op de poort van de top tien klopt. "Ik dacht nog wat over te houden voor een aanval in de laatste twee kilometer. Helaas, de punch ontbrak", klonk het. (JDK)