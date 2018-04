Teuns (20ste): "Niet voldaan aan de verwachtingen" 23 april 2018

De klimklassiekers begonnen nog goed voor Dylan Teuns (26) met een zevende plaats in de Brabantse Pijl. Maar het vervolg verliep niet zoals gehoopt. Vijfentwintigste in de Amstel, dertigste in de Waalse Pijl en gisteren twintigste in Luik-Bastenaken-Luik. De kopman van BMC had op meer gehoopt. "Ik heb niet voldaan aan mijn verwachtingen en aan die van de ploeg. Nu overheerst de ontgoocheling, verdere conclusies zullen we de komende weken wel trekken."

