Exclusief voor abonnees Test vertelt welke Belgische musea bij je passen 18 oktober 2019

00u00 0

Twee op de drie Belgen willen graag vaker naar een museum, maar weten niet goed waar te beginnen in het diverse aanbod. Daarom ontwikkelden museumPASSmusées en het onderzoeksbureau iVOX met de 'Museum Matcher' een handige en ludieke tool die na enkele muisklikken onthult welk museumtype jij bent én welke vijf musea perfect bij jou passen. Ook voor wie zijn museumsmaak wel kent, is de test een aanrader. Dankzij de kennis van het volledige aanbod en de extra criteria die ze kunnen ingeven, krijgen museumliefhebbers plekken voorgesteld die ze wellicht nog niet kenden. De test houdt ook rekening met praktische voorkeuren. Voor potentiële bezoekers spelen immers ook vragen als 'Kan ik mijn kinderen meenemen naar dit museum?', 'Kan ik er terecht om een hapje te eten?', 'Is het vlot te bereiken' of 'Is mijn museumtrip te combineren met een herfstwandeling?' een rol.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen