Test van eerste elektrische camper

De camperwereld loopt nog wat achter als het om de ontwikkeling van elektrische modellen gaat. Maar Jucy, een van de verhuurbedrijven waar camperreisorganisatie Travelhome in Nieuw-Zeeland mee samenwerkt, doet momenteel tests met een elektrische camper, een Nissan NV200. Twee Franse toeristen rijden een maand lang met de zwerfwagen rond op het Noordereiland. De actieradius van de Nissan e-camper bedraagt momenteel 100 kilometer, maar voor kampeertoeristen is 150 kilometer ideaal. Er is dus nog werk aan de winkel. De Nieuw-Zeelandse regering pompt alvast 1 miljoen euro in het aanleggen van oplaadpalen, en daar kunnen motorhomes ook gebruik van maken. Naar verwachting zal duurzaam roadtrippen in Nieuw-Zeeland over twee jaar écht mogelijk zijn.

