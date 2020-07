Exclusief voor abonnees Test om naar buitenland te mogen, moet je zelf betalen 10 juli 2020

Wie moet bewijzen dat hij geen corona heeft om naar een ander land te mogen reizen, moet die test zelf betalen. Dat staat op de sites van het RIZIV en Sciensano. Sommige landen, zoals Oostenrijk, eisen een negatieve test vooraleer een reiziger de grens over mag. Zo'n test kost 46,81 euro. Het RIZIV vergoedt wel opsporingstesten voor reizigers die een risicogebied hebben bezocht, of voor mensen die symptomen vertonen of een hoogrisicocontact hebben gehad.